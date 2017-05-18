هيئة الري تعلن عن مزاد علني لبيع 78ألف صندوق بلاستيك غير صالحة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت هيئة الري والصرف بالأحساء، عن رغبتها في بيع (78750) صندوق بلاستيك غير صالح للاستخدام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، داعية من لديه الرغبة في الشراء الحضور بمقر البيع في مصنع تعبئة التمور بالأحساء في الزمان والمكان المحددين.

وبينت الهيئة أن البيع سيتم إجماليًا وعلى من يرسى عليه المزاد تسديد مبلغ وقدره (5%) من إجمالي قيمة العرض، وسداد الباقي عند اعتماد الترسية، إضافة إلى دفع مبلغ السعي وقدره (2.5%) من قيمة المزاد مع الالتزام باستلام ونقل جميع هذه الصناديق خارج المصنع على نفقة المشتري خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ السداد وبانتهاء هذه المدة يعتبر المصنع خالي المسؤولية عنها.

وأضافت: هذا وبإمكان الراغبين في دخول المزاد معاينة الصناديق المشار إليها أعلاه في مصنع تعبئة التمور، ولمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على هاتف المصنع (0135301112– 0135300284) تحويله (232) و(233) خلال مواعيد الدوام الرسمي.