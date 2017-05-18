“الشورى” يصوت على أنظمة المستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية ومزاولة المهنة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها الثلاثاء المقبل على توصيات لدراسة تأسيس شركات متخصصة تعني بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، كما يصوت الاثنين المقبل على مطالبة هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.

و يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية , وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة ثم يصوت المجلس على مشروعي النظامين، وبعد ذلك يصوت الأعضاء على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين المملكة و جمهورية فيتنام الاشتراكية لتوظيف العمالة المنزلية.

وخلال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي, ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة كما يصوت على مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي المتعلق بمبادرة الملك عبدالله رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.

ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي , وتطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية) مقرها الحرم المكي الشريف، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين المملكة وجمهورية الهند.

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ثم يصوت لصالح إلزام الجهات الحكومية التي لا زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم سرعة نقلها إلى الهيئة.

ويتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات في جلسة الاثنين المقبل تطالب الخطوط الجوية العربية السعودية بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية, ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات, وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية لتقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام.

وفي جلسة الثلاثاء يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 36ـ1437، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الوزارة بالعمل على إزالة معوقات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي , ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.

ويصوت المجلس يوم الأربعاء المقبل على مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية , وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م, فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.