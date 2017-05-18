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الخميس, 22 شعبان 1438 هـ, الموافق 18 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير التعليم يعتمد حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وزير التعليم يعتمد حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وكشف وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان حركة النقل الخارجي الذي يعقد حالياً بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن نحو 84 ألف معلم ومعلمة تقدموا لحركة النقل الخارجي هذا العام.

وقال وزير التعليم إن عدد المنقولين بلغ 23219 بنسبة 27% ومنهم 56 % على الرغبة الأولى.

وشدّد العيسى على أن هدفهم في الوزارة تلبية احتياج المعلمين والمعلمات من دون أن نؤثر على المدارس، مشيراً إلى أن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب الاحتياج في المدارس.

ويمكن معرفة نتيجة الحركة عبر نظام نور من الرابط التالي:
https://t.co/UcmLMIG6pf

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