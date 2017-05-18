حائل.. وفاة 6معتمرين وإصابة 34 إثر حادث انقلاب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفي ستة أشخاص وأصيب أكثر من 34 آخرين في حادث تصادم بين حافلة نقل وسيارة دينا على طريق حائل – المدينة وقع مساء أمس الأربعاء بالقرب من قرية المغار.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة حائل محمد الطيار -وفقًا لـ”الرياض”- باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة حائل مساء يوم أمس حادث تصادم وإنقلاب باص معتمرين قادم من منطقة الجوف بإتجاه المدينة مروراً بمنطقة حائل يبعد عن مدينة الحليفة التابعة لمنطقة حائل حوالي 50 كيلومتر أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 34 حالة مابين خطرة ومتوسطة الخطورة وبسيطة نقلت جميعها لمستشفى الغزالة ومستشفى الحائط وقد ساندت فرق إسعافية تابعة لصحة حائل فرق الهلال الأحمر، كما شاركت فرقتين إسعافيتين في الحادث تابعة لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، وقد نقلت جميع الحالات للمستشفيات القريبة في وقت قياسي.