عفو ملكي عن 2087سجينًا بمناسبة شهر رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهاً بالعفو عن السجناء السعوديين والأجانب في السجون السعودية، والذين تنطبق عليهم شروط الأمر الملكي الخاص بالعفو عن السجناء بمناسة شهر رمضان الكريم لعام 1438هـ.

وفي محافظة جدة، أُطلق حتى اليوم الأربعاء سراح 2087 من السجناء المستفيدين من العفو، وذلك بمتابعة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

من جانبها، أكدت محافظة جدة أنها تعمل الآن على استكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء الذين شملهم العفو بسجون المحافظة، ليطلق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، مبينة أنها تواصل دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، لتطبيق شروط العفو العام الواردة في الأمر الملكي الخاص بالعفو عن السجناء والمحكومين.