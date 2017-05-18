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الخميس, 22 شعبان 1438 هـ, الموافق 18 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العصيمي”: جارٍ مراجعة تغير أرقام الانتظار بالنقل الخارجي

“العصيمي”: جارٍ مراجعة تغير أرقام الانتظار بالنقل الخارجي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، بأنه يجري حاليًا مراجعة ملاحظات المعلمين بشأن تغير أرقام الانتظار بحركة النقل الخارجي والتأكد منها، قائلاً: “سنوضح لكم ذلك إن شاء الله”.

وقال في تغريدات على حسابه الرسمي بـ”توريتر”، “نبارك للزملاء والزميلات الذين وفقوا في حركة النقل هذا العام.. ونسأل الله للآخرين التوفيق في السنوات القادمة”.

ونوّه إلى ما ذكره وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، بشأن من لديه أي ملاحظة حول وضعه في حركة النقل الخارجي فيمكنه أن يتقدم بذلك عبر النظام وسينظر في تظلمه خلال ١٤يوماً.

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