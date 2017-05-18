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الخميس, 22 شعبان 1438 هـ, الموافق 18 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سفارة المملكة في إيطاليا تجدد تذكيرها بعدم تغطية الوجه في الأماكن العامة

سفارة المملكة في إيطاليا تجدد تذكيرها بعدم تغطية الوجه في الأماكن العامة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طالبت سفارة المملكة في العاصمة الإيطالية روما، المواطنين والمواطنات بإتباع القوانين التي تمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وأكدت السفارة عبر بيان توضيحيّ اليوم الخميس على ضرورة اتباع الإجراءات التى وضعتها السلطات الإيطالية، فيما يتعلق بعملية التحقق من هوية المواطنين، ودعت إلى ضرورة عدم تغطية الوجه للرجال والنساء في الأماكن العامة بما في ذلك كل ما يمنع التعرف على ملامح الوجه.

وبينت السفارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف فئة بعينها، بل تهدف إلى ضرورة مراعاة القوانين والتقيد بها.

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