تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 23 شعبان 1438 هـ, الموافق 19 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

الطقس.. توقعات باستمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير والباحة ،تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ،المدينة المنورة ،حائل والقصيم وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض. كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

العواجي: شركات صينية تسعى للاستثمار في الطاقة الكهربائية بالسوق السعودي

العواجي: شركات صينية تسعى للاستثمار في الطاقة الكهربائية ...

“الغذاء والدواء” تحذر .. مستحضرات التجميل تضر بالعيون في 8 حالات

“الغذاء والدواء” تحذر .. مستحضرات التجميل تضر بالعيون ...

الغفيص: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص

الغفيص: نستهدف توفير 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بالقطاع ...

وفاة 700 ألف سنوياً بسب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية عالمياً

وفاة 700 ألف سنوياً بسب الاستخدام الخاطئ للمضادات ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*