ابتدائية الفرزدق بالمبرز تحتفل بتخرج طلاب الصف السادس

الأحساء – علي الجميعة

أقامت مدرسة الفرزدق الابتدائية بالمبرز، أمس الخميس، حفل التخرج السنوي لطلاب الصف السادس لعام 1438، برعاية أبوية من قائد المدرسة محمد بن أحمد الثويقب، وسط حضور كثيف لأولياء الأمور ومعلمين وضيوف وأجواء تغمرها البهجة.

وفي بداية الحفل، هنأ قائد المدرسة “الثويقب” في كلمة له، أولياء الأمور وأبناءهم الطلاب بهذه المناسبة وشاطرهم مشاعر الفرح والبهجة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الدراسية الجديدة، مقدمًا أرقى كلمات الشكر والتقدير للمعلمين والمرشدين، ورائد النشاط عبدالستار الشهاب، ومنظمي حفل التخرج والمتعاونين معهم.

واشتمل الحفل على عدة فقرات منوعة تخللها مسيرة للطلاب الخريجين وتسليم قائد المدرسة الشهادات التكريمية ودروع التخرج التذكارية، وسط فرحة الآباء وسرورهم بالتقاط الصور التذكارية مع معلميهم.

ومن جانبهما، أكد مرشدا المدرسة سعد صالح الحدندن، وعبدالعزيز عبدالله السعدون، أن إقامة مثل هذا الحفل له دافع معنوي كبير يلامس نفوس الطلاب وأسرهم، وستبقى ذكرى فرحة التخرج إلى أعوام مديدة.

وفي تعليق جانبي لوكيل المدرسة عبداللطيف جوهر الجوهر، استعرض دور المدرسة التربوي في احتضان هؤلاء الطلاب مدة ست سنوات ينهلون من مختلف العلوم والمعارف، ويكبرون فيها عامًا بعد عام.