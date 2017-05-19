بلدية المبرز تخالف 165محلًا وتغلق 41 أخرى في حملاتها قبيل رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وصلت أمانة الأحساء، حملاتها التفتيشية الصحية المستمرة للتأكيد على السلامة الغذائية مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث ضبطت بلدية المبرز، 478 محلًا منهم 165 مخالفًا، في حين تم إغلاق 41 محلًا، وإعطاء مهلة تعديل أوضاع وتصحيح لـ 124 محلًا.

وبدوره، أكد رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون، أن الحملة مستمرة وتطبيق الأنظمة والتعاملات بحسب لائحة الجزاءات البلدية الوزارية، مضيفًا بأنه تم ضبط مستودعين غير مرخصين يتبعون لمطاعم مرخصة، إضافة إلى غرفة تحضير غير مرخصة خاصة بأحد المطاعم والتعامل معهم نظاميًا ومصادرة محتويات المواقع.

ومن جهته، ذكر وكيل البلديات المهندس محمد المغلوث، أن خطط البلديات مستمرة بشأن الحملات الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ومقدمي الأغذية قبيل رمضان، وتستمر طيلة الشهر الفضيل، وذلك وفق الخطط المجدولة لضمان سلامة ما يُقدم من أغذية، وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشآت والعاملين في محال الصحة العامة.