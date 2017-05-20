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السبت, 24 شعبان 1438 هـ, الموافق 20 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في “نجران” بمقذوفات عسكرية

ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في “نجران” بمقذوفات عسكرية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

استهدفت ميليشيا “الحوثي”، اليوم السبت، أحياء سكنية في نجران بإطلاق مقذوفات عسكرية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار في المنازل والممتلكات دون تسجيل ضحايا أو إصابات.

من جانبها، دمرت قوات المدفعية على الحدود بين المملكة واليمن بمساندة طائرات الأباتشي منصة إطلاق صواريخ كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من أجل استهداف المدنيين في القرى الحدودية، بحسب “الوطن”.

وأحبطت القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمساندة طائرات التحالف محاولة تسلل قامت بها الميليشيات قبالة نجران، وتم خلالها القضاء على العشرات من عناصر العدو بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية الحوثية وعدد من ضباط الحرس الجمهوري.

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