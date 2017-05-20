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السبت, 24 شعبان 1438 هـ, الموافق 20 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“أرامكو” توقع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أمريكية

“أرامكو” توقع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أمريكية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع شركة “أرامكو السعودية” اليوم السبت اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، خلال اجتماع المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالرياض اليوم، إنه من المقرر أن يتم توقيع 16 اتفاقاً ومذكرة تفاهم مع 11 شركة لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وكشف مسؤولون تنفيذيون إن الاتفاقات تشمل خطة لمجموعة جاكوبز إنجنيرينج بخصوص مشروع مشترك مع أرامكو لإدارة المشاريع في المملكة، وخطة لشركة مكديرموت إنترناشونال لنقل بعض منشآتها لتصنيع السفن من دبي إلى مجمع جديد لبناء السفن ستشيده أرامكو في المملكة.

وأوضحت مصادر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار خطط المملكة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقيات ستمكّن الشركة من تأجير نحو 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق المحلي بحلول عام 2021.

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