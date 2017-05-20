NITI يحصد جائزة أفضل معهد شراكات تعليمية في العالم

الأحساء – عيسى الموسى

حقّق المعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI، جائزة منظمة Getenergy الدولية كأفضل معهد للشراكات التعليمية في العالم.

وتسلم الجائزة المدير التنفيذي للمعهد المهندس غانم القحطاني في العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت المنافسة تضم أربع معاهد عالمية هي: (NITI، ومعهد Instep الماليزي، ومعهدCAG training الأيرلندي، ومعهد Honeywell الأسترالي)، وجاءت نتيجة التصويت بفوز المعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI بهذه الجائزة.

ومن جانبه، أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام بالمعهد حمد المغلوث، أن الجائزة كانت ثمرة الأداء المتميز للمعهد منذ فترة تأسيسه وكذلك للمعايير الدولية التي يتبناها ويعمل وفقها المعهد من خلال رسالة ورؤية المعهد في توليد الكفاءات الوطنية المتميزة ذات التخصصات الصناعية النوعية في قطاع الغاز والبترول.

وأضاف “المغلوث” بأن حملة التصويت للمعهد حظيت بانتشار واسع محليًا وإقليميًا، إلى جانب تضافر الجهود للشركات والمنظمات والجمعيات والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ مما انعكس إيجابًا على نتائج التصويت، وهو ما يجسد روح التكامل المعهود بين القطاعات داخل المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة Getenergy الدولية تعتبر من أهم المنظمات الدولية والتي تعمل وفق معايير عالية الجودة وتهدف إلى تسهيل ربط الحكومات ورواد صناعة الغاز والبترول بالتدريب المتعلق بهذا المجال على مستوى العالم من أجل توطين خدمة التدريب.