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السبت, 24 شعبان 1438 هـ, الموافق 20 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالصور.. بدء القمة السعودية – الأمريكية بين الملك سلمان والرئيس ترامب

بالصور.. بدء القمة السعودية – الأمريكية بين الملك سلمان والرئيس ترامب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت قبل قليل القمة السعودية الأمريكية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يتم خلال القمة التي بدأت بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والوفد المرافق للرئيس الأمريكي، توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية والتجارية.

وكان ترامب قد تجول  قبل بدء القمة برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في معرض الفن السعودي المعاصر الذي يستعرض نماذج من أعمال الفنانين السعوديين في برنامج جسور ومشاركاتهم في معارض بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز التعايش بين الثقافات المختلفة وإبراز المهارات الفنية السعودية.

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