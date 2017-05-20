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السبت, 24 شعبان 1438 هـ, الموافق 20 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالأرقام.. تحديد أجور العقود المؤقتة للأطباء السعوديين بالتخصصات الدقيقة

بالأرقام.. تحديد أجور العقود المؤقتة للأطباء السعوديين بالتخصصات الدقيقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن تحديد وزارة الصحة أخيراً أجور الأطباء السعوديين في العقود المؤقتة “اللوكم والطبيب الزائر”، معتمدةً على التخصصات الدقيقة على المعتمدة بهيئة التخصصات الصحية.

وأضافت، أن مجموعة الأطباء فئة الاستشاريين السعوديين تخصص دقيق نساء وولادة عنصر نسائي ستتقاضى ما لا يزيد عن 60 ألف ريال.

وأشارت إلى أن مجموعة الأطباء السعوديين، بفئة طبيب مقيم في تخصصات العناية المركزة والقلب والكلى والطوارئ سيتقاضون ما لا يزيد عن 22 ألف ريال، وفقا لـ”مكة”.

وتابعت المصادر، أن مجموعة الأطباء السعوديين بفئة طبيب نائب تخصص دقيق نساء وولادة عنصر نسائي ستتقاضى ما لا يزيد عن 40 ألف ريال.

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