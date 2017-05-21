جامعة الإمام عبدالرحمن تتسلم شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لـ 3 كليات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تسلم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، صباح أمس الجمعة، في مقر هيئة تقويم التعليم في الرياض، شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة، إضافة إلى شهادات الاعتماد البرامجي لكل من كلية طب الأسنان والتمريض والطب من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لأكاديمي بهيئة تقويم التعليم بالرياض، وذلك في دورته الرابعة والخامسة.

وأكد “الربيش” أن ما حققته الجامعة من إنجازات على المستوى المحلي والدولي جاءت بفضل الله ثم بمجهودات القائمين من عمداء الكليات ورؤساء البرامج الأكاديمية وإدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلابًا، والمجهود الذي قامت به عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في مساعدة برامج الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وأن هذا سيكون حافزًا لتشجيع بقية البرامج للمضي قدمًا والحصول على الاعتماد، معبرًا عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وسمو أمير المنطقة الشرقية ووزير التعليم؛ على دعمهم لمسيرة التعليم وتذليل صعوباتها الوصول بها للأهداف المنشودة.

ولفت أن الاعتماد الأكاديمي سيساهم وبصورة مباشرة في تحسين جودة مخرجات برامج الجامعة والتي تعتبر إحدى الروافد الأساسية لرؤية المملكة 2020-2030م، حيث حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل عام 2015م لتخوض تحديًا جديدًا وتقدم برامج الطب، طب الأسنان والتمريض، بل وتدخل في تحدٍ أكبر بالتقديم لخمسة برامج أكاديمية هي التاريخ والدراسات الإسلامية وهندسة المباني وعلوم المختبرات الطبية والرعاية التنفسية، بعد أن نالت الاعتماد الأكاديمي البرامجي للطب وطب الأسنان والتمريض، والتي من المتوقع زيارة مراجعي المركز الوطني للاعتماد لها في الفصل الدراسي الأول من العام المقبل -بإذن الله.

وشدّد “الربيش” على أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لم تخض هذه التحديات إلا لثقتها التامة في كفاءتها وتميزها إداريًا وأكاديميًا ومؤسسيًا، ويأتي اعتماد هذه البرامج ضمن الخطة الزمنية التي أعدتها جامعة الدمام والتي تم اعتمادها من مجلس الجامعة لاعتماد (59) برنامجًا في الفترة من 1437 – 1442هـ الموافق من 2016 – 2021م.

ومن جانبه، نوّه وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، بأن حصول الجامعة والبرامج على الاعتماد يعد اعترافًا رسميًا بأهلية المؤسسة التعليمية لأداء مهامها، وأنها استوفت الشروط والمعايير المطلوبة، وأصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بالجودة النوعية اللازمة في برامجها الأكاديمية المتخصصة كافة والاستمرار في النمو والتطوير، كما أن الاعتماد يعتبر تعبيرًا عن الثقة التي منحها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبرامجها الأكاديمية من حيث القيمة للعناصر الأساسية المكونة للجامعة وهى: الرسالة، والأهداف، ونوعية الأداء، والمصادر المادية والبشرية، فضلًا عن أنه طمأنة للرأي العام ومن ثم خريجيها، بأن هذه البرامج ذات كفاءة أو مهارة تحقق تطلعاته وطموحاته في الحصول على موارد بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا لمزاولة المهنة بنجاح.