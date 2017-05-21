ابتدائية مكة المكرمة بالمبرز تحتفي بخريجيها وختام أنشطة العام الدراسي

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

‎أقامت مدرسة مكة المكرمة الابتدائية بالمبرز، يوم الخميس الماضي، حفل التخرج السنوي لطلاب الصف السادس، واختتام أنشطتها لهذا العام الدراسي، وذلك تحت رعاية قائد المدرسة ماهر بن صالح السليم، وعدد من المشرفين التربويين، وأولياء أمور الطلاب ومنسوبي المدرسة.

‎وبدأ الحفل بالنشيد الوطني من أداء طلاب كشافة المدرسة بقيادة القائد الكشفي بالمدرسة عبدالله بن حمد الصغير، ومن ثم تولّى المرشد الطلابي نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي، التقديم لمسيرة الطلاب الخريجين وهم يلبسون الزي السعودي بقبعات تخرّجهم وأوشحته الباهية.

‎إلى هنا، قدّم باقي الفقرات عريف الحفل الطالب عبدالباري بن زياد السليم، حيث افتتح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب تركي المبلع، فكلمة قائد المدرسة ماهر بن صالح السليم، الذي عبر عن شكره وتقديره للمشرفين الحاضرين واستجابتهم للدعوة ومن بينهم مشرفو وحدة تطوير المدارس والتوجيه والإرشاد، مقدّمًا أجمل التهاني والتبريكات للطلاب الخريجين ولأسرهم الكريمة.

وبهذه المناسبة،‎ قدّم طلاب أشبال مكة في الأثناء من ذلك أنشودة التخرج، والتي جاءت من إشراف علي بن حبيب الحميد، فيما ألقى كلمة الخريجين نيابةً عن زملائه الطالب محمد بن حسين العامر، إلى جانب مشهدٍ قصيرٍ لمناقشة رسالة ماجستير في لوحةٍ أسطورية قدّمها بعض الطلاب الخريجين من إعداد وإشراف المعلم محمد بن عبدالعزيز الحمدان, وقد نال المشهد إعجاب الحضور جميعًا.

‎كذلك كان هناك عرض مصوّر للطلاب الخريجين من إعداد حسين بن عيسى العامر، إضافة إلى عرض آخر لأنشطة المدرسة خلال العام الدراسي بإشرافٍ من رائد النشاط الطلابي إبراهيم بن داود الحسن.

‎واختتم الحفل بتكريم منظمي الحفل، بجانب الطلاب الخريجين بتنظيم كل من إبراهيم بن داود الحسن، وعدنان بن عبدالرحمن العليان، ونواف بن علاي الجري، وبقية أعضاء لجنة الحفل جمال الملحم وأحمد خليفة المجناء، عن طريق قائد المدرسة، ومشاركة من المشرفين الحاضرين في التكريم، مع أخذ الصور التذكارية والجماعية.

من جانبهم، عبّر مجموعةٌ من أولياء الأمور عن سعادتهم بهذا الحفل والذين كان من بينهم العقيد بندر العتيبي من شرطة الأحساء، الذي علق بقوله: “تنتابني مشاعر البهجة والسرور بمناسبة تخرج الأبناء من الصف السادس، شاكرًا لقيادة المدرسة على ما قدّمته من جهود كبيرة ومشكورة مع الطلاب الخريجين خلال دراستهم في تلك المرحلة المهمة والحساسة”.

فيما عبّر مشرف التوجيه والإرشاد صالح بن عبدالرحمن المعيوف، عن سعادته الغامرة بما شاهده في هذا الصرح العلمي الشامخ، موجهًا الشكر إلى كل أسرة مدرسة مكة المكرمة؛ لإنجاح هذه الاحتفالية الرائعة للخريجين، وأشاد كثيرًا بلبمدرسة حيث قال فعلًا “مكة التميّز والعطاء”.

وأخيرًا، كرّم مجموعة من الطلاب قائد المدرسة بدرع تذكاري، إلى جانب مشاركة من إحدى الأمهات بكلمةٍ لها وهي عبارة عن ورقةٍ بعثتها لمنظمي الحفل بمناسبة تخرج ابنها الوحيد، وتقديم عقد من الورد له في هذه المناسبة السعيدة.