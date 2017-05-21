“خيرية العيون” توزّع 600 سلة رمضانية على الأسر المستفيدة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بدأت جمعية العيون الخيرية، يوم أمس الجمعة، توزيع السلة الرمضانية على المستفيدين، حيث انطلق التوزيع، الذي يستمر على مدى يومين، بعد صلاة العصر على أحياء مدينة العيون (المعيزل الجنوبي، الديرة، الحصيمة) في اليوم الأول، بينما يشتمل التوزيع في اليوم الثاني على (المعيزل الشمالي، النسيم، الصراة، ضاحية الأمير سلطان).

وتتكون السلة الرمضانية، التي تكلف 400 ريال للمستفيد بعدد إجمالي بلغ 600 سلة بقيمة إجمالية بلغت 240 ألف ريال، تتكون من (20 كيلوجرام أرز، 10 كيلوجرامات سكر، كرتون مكرونة، كرتون شعيرية، كرتون فيمتو ودان، 5 علب شوربة كويكر، كرتون معجون طماط، كرتون زيت، شدة طحين كويتي، 2 كيس ملح خشن).

ونوّهت الجمعية على الأسر في الأحياء المذكورة عبر حساباتها في مواقع التواصل، بالتواجد في المنازل وفق خطة التوزيع حتى يتسنى لفريق العمل توصيلها إلى المنزل في الوقت المحدد.

هذا، وتتولى كل من مجموعة “فينا خير”، وفريق العيون التطوعي، وفريق السلة الغذائية، وفريق سواعد الخير، مهام التوزيع على الأسر المستفيدة بإشراف الجمعية، حيث وُزِعَت في اليوم الأول 211 سلة.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن محمد الحسين، عن خالص شكره وتقديره للداعمين ولجميع الفرق التطوعية المشاركة، مؤكدًا أن الجمعية تواصل استقبال الدعم المادي والعيني على مدار الأسبوع طوال الفترة المقبلة، داعيًا الجميع للمشاركة في تقديم الدعم حتى ترتقي الخدمة المقدمة للمستفيدين.