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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

5 وزارات تدرس طرح إعلانات تسويقية على بواباتها الإلكترونية

5 وزارات تدرس طرح إعلانات تسويقية على بواباتها الإلكترونية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تدرس 5 وزارات مقترحات تقدم بها عدد من وكالات الدعاية والإعلان، إضافة إلى أخرى متخصصة في عمليات التسويق والترويج الإلكتروني على المواقع الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتهدف لطرح إعلانات تجارية في بواباتها الإلكترونية.

وأوضحت مصادر، أن الوزارات المستهدفة من خارطة الإعلانات التجارية تصنف تحت خانة “الخدمية”، تتمثل في “الشؤون البلدية والقروية، والزراعة والبيئة والمياه، والتعليم، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية”، بحسب “الوطن”.

وأشارت المصادر إلى أن خطوة وكالة الإعلانات التجارية الخارجية، تأتي بهدف الاستفادة من حجم الزيارات الكبير الذي تشهده بوابات الوزارات الخدمية الإلكترونية، من قبل العملاء المستهدفين، بفعل ما تقدمه لهم من خدمات حكومية متنوعة بحسب الحاجة.

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