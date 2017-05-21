الخبر.. الحجز على أموال رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليارٍ ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية تخلف عن تنفيذ حكم قضائي، بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ریال.

وكانت الدائرة أمرت بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء، وعدم الالتزام بالتنفيذ، وجاءت القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، بحسب “عكاظ”.

ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.