مدير صحة الأحساء يكرّم منسوبي مركز الجشة بمناسبة اعتماده من “سباهي”

الأحساء – عيسى الموسى

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبدالحميد العمير، ومساعده للصحة العامة الصيدلي وليد السلطان، وممثلو لجنة خدمة المجتمع بجمعية الجشة الخيرية، مؤخرًا، منسوبي مركز صحي الجشة بمناسبة اعتماد المركز من قبل برنامج الجودة سباهي CBAHI.

وفي أثناء التكريم، ألقى عضو المجلس البلدي وممثل اللجنة الخيرية بالجشة يوسف الحجي، كلمة شكر فيها مديرية الشؤون الصحية وإدارة الصحة العامة، على هذه الجهود المبذولة التي تقدم لمستفيدي الخدمة.

جدير بالذكر أن “سباهي” هو مركز سعودي لاعتماد المنشآت الصحية والجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وباعتبار المراكز الصحية حجر الزاوية في الرعاية الصحية بالمملكة؛ لوجود أكثر من 2000 مركز في المملكة فأصبح تحسين معايير الأداء والسلامة فيها من أولويات وزارة الصحة متمثلة في إدارة الصحة العامة.