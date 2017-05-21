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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“بر الأحساء” توزّع 80ألف كيلوجرام من التمور قبل دخول رمضان

“بر الأحساء” توزّع 80ألف كيلوجرام من التمور قبل دخول رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية انتهت، مؤخرًا، من توزيع 80 ألف كيلوجرام من التمور من النوعية الممتازة وذات الجودة العالية على مستفيديها ومستفيدي الجمعيات الأخرى قبل دخول شهر رمضان.

وأشار “البوسيف” إلى أن إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية تلقت كميات كبيرة من التمور الممتازة من مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، حيث قام فريق العمل بالجمعية بالعمل على توزيع تلك الكميات على الأسر المستفيدة من الجمعية عن طريق المراكز التابعة لها، فضلًا عن توزيع كميات أخرى على الجمعيات الأخرى بالأحساء لتقوم بتوزيعها على المستفيدين والمحتاجين.

من جهته، قال نائب المدير العام للجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، إن توزيع التمور على المستفيدين قبل دخول رمضان يأتي استشعارًا باحتياج الأسر لمثل هذا الطعام الجاهز الذي يجمع البركة والفائدة ويكفي عما سواه من الأطعمة، ولاسيما أن الأسر اعتادت عليه وهو قوت من لا يملك القوت لتوافر المواد اللازمة من الفوائد والبروتينات, وذلك استنادًا لما جاء في الحديث الصحيح “بيت لا تمر فيه أهله جياع”.

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