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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالأسماء.. “التعليم” تعيد تعيين 112 مواطناً إلى الخدمة الوظيفية

بالأسماء.. “التعليم” تعيد تعيين 112 مواطناً إلى الخدمة الوظيفية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعادت وزارة التعليم تعيين 112 مواطنا، ممن صدرت بحقهم قرارات إلغاء تعيين في وزارة التعليم لعدم توفر الدرجة الجامعية، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم رقم 13072 وتاريخ 1438/3/16 ھ.

وأصدر المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس قرارا بإعادة تعيين هؤلاء المواطنين، على الوظائف الشاغرة بوزارة التعليم وفي المراتب التي تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، وفقاً لدليل تقنين الوظائف في الخدمة المدنية، ووفقاً لما رأته اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه أعلاه، واستكملوا إجراءات المطابقة وتم تصنيفهم من قبل مندوب الخدمة المدنية.

ويمكنكم الاطلاع على أسماء المعينين من هنـــــــــــــــــــا

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