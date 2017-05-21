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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

خادم الحرمين: القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب

خادم الحرمين: القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر، بقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال ـ حفظه الله ـ في تغريدته: “أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.

وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد عقد مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض اليوم الأحد، القمة الخليجية الأمريكية.

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