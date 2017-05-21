بالأسماء.. “المدنية” تدعو 1183 متقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت وزارة الخدمة المدنية 1183 متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (نساء) والمعلنة في 15-08-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين 26-08-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 28-08-1438هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج)، ثم الرغبات المكانية.

وأكدت أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية ستعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438/1439).

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة مصطحبات معهن الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلات على الدرجة الجامعية من الخارج يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

– بطافة التسجيل المهني، سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.

اسماء المدعوات للمطابقة