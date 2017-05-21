العيادات السعودية تتعامل مع 72حالة في مخيم الزعتري خلال أسبوع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تعاملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مع 72 حالة داخل مخيم الزعتري خلال الأسبوع 228 ضمن برنامجها “شقيقي صحتك تهمني” والذي يختص بتقديم المطاعيم واللقاحات للأطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين.

وبين المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن الحملة من خلال مشروعها الوقائي “شقيقي صحتك تهمني” تهدف لمعالجه الأمراض المعدية والسارية لما لمسته من حاجة ماسه داخل مخيم الزعتري الذي يزيد معدل الأطفال فيه عن الثلث مع احتمالية تفشي الأمراض وانتشارها بين قاطني المخيم خاصة الأطفال بسبب ضعف المناعة الطبيعية لهم.

من جهته أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة تقوم بتقديم الخدمة للأشقاء السوريين من خلال برنامج “شقيقي صحتك تهمني” بوصفه جزءاً اساسياً من مجموعة البرامج المختلفة التي تطلقها الحملة والتي لها الدور الكبير في الحد من انتشار الأمراض وتفشيها داخل مخيم الزعتري خاصة لدى الأطفال من أبناء الاشقاء السوريين .

وأكد السمحان أن التوجيهات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – تحرص على إيلاء الأشقاء اللاجئين السوريين جل الاهتمام بحيث تشمل الجوانب الحياتية كافة التي تضمن لهم العيش الكريم.