شباب مستشفى الصحة النفسية بالأحساء يعقدون لقاءهم السنوي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

في لقاء مثمر ومفعم بالمودة، عقد أول أمس الجمعة، اللقاء السنوي لشباب مستشفى الصحة النفسية بالأحساء، والذي يجدد سنويًا؛ بهدف ربط جسور التواصل بين الموظفين القدماء والجدد، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالهادي العبدالله، والدكتور محمد العبيدان، حيث تجاذب الجميع الأحاديث والذكريات الجميلة.

ومن جانبهم، عبر الحضور عن الشكر والتقدير لكل القائمين على التنسيق والتنظيم وهم كل من يوسف الشخص، ومحمد العبدالمحسن، وتغطية التصوير والتوثيق ساري العبيد، آملين استمرار هذا اللقاء على مر السنوات.