اختتام حملة “دمنا واحد” الثامنة ببني معن والحصيلة 605 متبرعين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات حملة التبرع بالدم الثامنة ببني معن بمحافظة الأحساء، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بتسجيل رقم قياسي جديد وهو 605 متبرعين، ونفذت بمشاركة من القطاع العام والخاص ممثلًا في مستشفى الملك فهد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى المانع العام بالأحساء.

وكان مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية وإدارة المختبرات الدكتور جمعة اللويم، قد افتتح الحملة نيابة عن مدير صحة الأحساء، ثم تجول في زوايا مقر الحملة، واطلع خلالها على الفعاليات المصاحبة، حيث تم تجهيز عدد كبير من الطاقم الطبي المشارك في الحملة تسهيلًا لسير عملية التبرع وتقليلًا من وقت انتظار المتبرع.

ومن جهته، أكد مشرف الزوايا الطبية الدكتور خليل البوقرين، اكتشاف عدد كبير من الأشخاص المصابين بمرض السكري دون علمهم، إضافة إلى اكتشاف أكثر من 100 حالة من مرضى السمنة، مشيرًا إلى أن هذه الزوايا الطبية يجب أن تكون زوايا متواجدة في مثل هذه التجمعات لتوعية المجتمع بهذه الأمراض وخطورتها.

ومن جانب آخر، زار مقر الحملة نائب رئيس المجلس البلدي العميد عبدالجليل النصير، حيث شكر اللجنة المنظمة، مؤكدًا “أننا نحتاج إلى مثل هذه الكوادر المتطوعين لخدمة الوطن”.

إلى ذلك، كرّم إبراهيم النحوي، أعضاء فريق “ذوي الهمم” من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في تنظيم الحملة طوال الثلاثة أيام، فيما كرمت إدارة لجنة الزواج الجماعي ببني معن ممثلة في الرئيس السيد عبدالله الهاشم، إدارة جمعية البر بالأحساء – مركز بني معن وأسرة فريق الوادي الرياضي لجهودهم المبذولة في نجاح هذه الحملة.

كما وزعت الحملة 650 هدية للمتبرعين بينهم هدايا السحب الأخير وهدايا الزوايا الأخرى، وكان أصغر متطوع في الحملة علي زكريا الهاشم الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، بينما بلغ أكبر متبرع 64 سنة، فيما وجه أولياء الأمور شكرهم على حرص اللجنة بتقديمهم أمام المجتمع وفخر المجتمع بهم وبعملهم.

جدير بالذكر، أن برنامج “دمنا واحد” يعمل طوال العام للحالات الطارئة بالاتصال وبالتنسيق بين اللجنة والمتبرع، حيث تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 750 متبرعًا عبر إرسال رسالة نصية لجوال المتبرع، وبذلك تكون حملة التبرع بالدم ببني معن قد وفرت على مدى ثمان سنوات 3344 متبرعًا لبنوك الدم بالمحافظة.