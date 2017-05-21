الجدعان: اتفاقية توطين الأسلحة الموقعة مع أمريكا للاستثمار وليست لشراء السلاح

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال وزير المالية محمد الجدعان إن اتفاقية توطين صناعة الأسلحة التي تم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي أمس السبت، هي اتفاقية استثمار وليست لشراء للأسلحة.

وأبان أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس السبت ستسهم في تحقيق رؤية المملكة لتوفير 50% من مشتريات الأسلحة بحلول عام 2030، مضيفاً وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً من قِبل الجهات المختصة.

وأوضح الجدعان أن المملكة لديها من القوائم المالية والنفطية ما يكفي لمعالجة أي تشوه في الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك العديد من البرامج تم إعدادها لتنمية القطاع الخاص.

وأكد أن المملكة ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي، وذلك من منطلق أن هذا الدعم يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

وكان خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي شهدا أمس السبت توقيع اتفاقيات وعقود تسليح بـ 110 مليارات دولار، واتفاقيات ومذكرات في مجالات أخرى بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.