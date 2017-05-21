“ترامب”: النظام الإيراني مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني بأنه مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال خلال خطابه أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت اليوم في الرياض إن “إيران توفر الأسلحة والتدريب للإرهابيين والجماعات المتطرفة”.

وقدّم ترامب في بداية خطابه شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الفرصة التاريخية، مثمناً كلماته العظيمة التي احتوتها كلمته التي ألقاها في المؤتمر.

وأكّد ترامب أنه اختار المملكة لوجهته الأولى لأنها قلب العالم الإسلامي وحامية الحرمين الشريفين، مبيناً أن الشراكة مع المملكة ستحقق فوائد عظيمة للبلدين، مشدّداً على أن خادم الحرمين الشريفين فتح فصلا جديدا للشراكة مع أمريكا.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني بالمسؤولية عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي، أمام أكثر من 37 من قادة وزعماء الدول العربية والمسلمة، انه يحمل رسالة “صداقة وأمل ومحبة” إلى العالمين العربي والإسلامي.

إلى ذلك أكد ترامب على ضرورة العمل على منع إيران من تمويل المنظمات الإرهابية، وأضاف أن “إيران أشعلت لعقود نيران الصراعات في المنطقة”، مشيرا إلى أنه بدون الدعم الإيراني لما تمكن النظام السوري من ارتكاب الهجمات التي ارتكبها.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب في الرياض الأحد قادة وزعماء الدول العربية والمسلمة إلى “عدم تقديم ملاذ للإرهابيين”، والى “إخراجهم” من دولهم.

وقال: “أخرجوهم من أماكن عبادتكم، أخرجوهم من مجتمعاتكم”، مضيفا “على كل دولة في المنطقة واجب ضمان ألا يجد الإرهابيون ملاذا على أراضيها”.

وأضاف: “إن على الدول الإسلامية أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة التطرف”، مشيراً إلى أن الدول العربية تحملت العبء الأكبر “لعنف المتعصبين” وأن هناك كارثة أمنية وإنسانية آخذة في الانتشار في المنطقة.