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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

هدد حياة المرضى بطرْق رؤوسهم.. “صحة الطائف” تستعين بالأمن لضبط “معالج شعبي”

هدد حياة المرضى بطرْق رؤوسهم.. “صحة الطائف” تستعين بالأمن لضبط “معالج شعبي”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت مديرية الصحة في الطائف، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أحد مشاهير العلاج الشعبي عن طريق الاستعانة بالأجهزة الأمنية، والذي وصل إلى المحافظة، خلال الفترة الماضية، وروج لوصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منه لاستقطاب المرضى.

وَقَالَ متحدث صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، في بيانٍ صحفي: ‘‘إن “فرق مديرية الصحة حددت موقع المعالج الشعبي في منطقة استراحات بحي ريحة شمال المحافظة، والذي تخصص في علاج مرضاه عبر طرق رؤوسهم وربطها بطرق شعبية بدائية”.

وأَضَافَ “الربيعي”: أنه تمت مداهمة الموقع وإيقاف المعالج، والذي تعد طرق علاجه خطراً حقيقياً على المرضى، وفور وصول لجنة الضبط أوقفت المعالج الذي اعْتَرَفَ بمزاولته للمهنة دون تصريح رسمي، فيما جرى تسليمه لشرطة الحوية”.

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