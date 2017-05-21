“تقاسم العمل”.. مشروع جديد يمنع تسريح الموظفين في المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعدت مشروعا متكاملًا يتيح لأصحاب العمل المؤهلين بتقليل عدد ساعات العمل والأجر المتفق عليه للعاملين لفترة محددة؛ تحت مسمى “برنامج تقاسم العمل”؛ مشيرة إلى أن المشروع صُمم تفاديًا لتسريح العاملين السعوديين في حالة تباطؤ العمل بشكل زائد عن المستوى الطبيعي ولظروف خارجه عن الإرادة.

وأوضحت، أنه سيتم تعويض تخفيض راتب العامل من خلال الدعم الذي يقدمه نظام “ساند” للعامل، مبيِّنة أن “برنامج تقاسم العمل” هو برنامج تطوعي لأصحاب العمل والعاملين، مضيفة أنه بموجب هذا البرنامج سيُسمح لأصحاب العمل المؤهلين بتقليل عدد ساعات العمل والأجر المتفق عليه للعاملين لفترة محددة، موضحة أنه سيتم التقدم للحصول على تصريح وزارة العمل لاستخدام البرنامج عن طريق تقديم الطلبات عبر البوابة المخصصة لذلك في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأفادت المصادر، بأن لائحة المشروع تنص على ضرورة أن تكون خطة التعافي شاملة لخطة عمل المنشأة خلال فترة المشاركة في البرنامج وأن تتضمَّن الخطوات التي ستتخذها المنشأة للتغلب على تباطؤ نشاط العمل وإعادة العاملين لأوضاعهم الطبيعية قبل المشاركة في البرنامج، منوهة إلى ضرورة تضمن الخطة اسم المسؤول الأول عن تنفيذ ومتابعة الخطة ومعلومات التواصل معه بالإضافة إلى خط زمني يوضح أبرز محطات تنفيذه، وفقا لـ”المدينة”.

وأضافت، أنه يجب منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الوصول لمعلومات المنشأة المالية من خلال برنامج (قوائم)، وأن تقوم الوزارة كل 6 أشهر بتحديد عدد من النشاطات المتضررة على مستوى الاقتصاد في قائمة تسمى (القطاعات المختارة) تعطى الأولوية في الاشتراك في البرنامج.

وبيَّنت المصادر، أنه باستثناء النشاطات المدرجة في قائمة (النشاطات المختارة)، لايُسمح للمنشأة بتقديم طلبات استقدام (تأشيرات) أو نقل خدمات عاملين وافدين خلال المشاركة في برنامج تقاسم العمل، ويجب ألا يكون للمنشأة طلبات تأشيرات، أو نقل خدمات عاملين وافدين، عند التقدم للمشاركة في البرنامج.