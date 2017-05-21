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الأحد, 25 شعبان 1438 هـ, الموافق 21 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الوحيمد” بالهفوف تحتفي بتقاعد المعلم “عبدالعزيز”

“الوحيمد” بالهفوف تحتفي بتقاعد المعلم “عبدالعزيز”

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أقامت عائلة الوحيمد بالهفوف، مساء الجمعة الماضي، حفلًا بمناسبة تقاعد المعلم عبدالعزيز الوحيمد، بعد 25سنة قضاها في ميدان التعليم.

وبدأ الحفل، الذي نسقه سمير السالم، وقدمه الدكتور محمد العطية، وحضره عدد من أقارب وأصدقاء وزملاء المحتفى به، بآيات من الذكر الحكيم تلاها إبراهيم الياسين، ثم أبيات من الشعر للشاعر  المهندس ناصر الوسمي، وتضمن محاضرة عن الفلك قدمها عيسى الخليفة.

وبدوره، ألقى المحتفى به كلمة بهذه المناسبة، شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة ومشاركته في حفل تقاعده؛ ليختتم بتقديم الهدايا للمحتفى به، وتناول الجميع طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.

 

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