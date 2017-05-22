جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية تفعل يوم الثلاسيميا وتكرّم متحدي المرض

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

أقامت الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مجمع العثيم مول، معرضًا توعيًا وعددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمرض الثلاسيميا 2017، شهد إعلان أسماء الخمسة الفائزين في المسابقة، وتكريم المشاركين الذين انخفضت لديهم نسبة الحديد بهدايا ترضية.

وكانت من بين تلك النماذج “إكرام المشرف” وهي فتاة مصابة بمرض الثلاسيميا وتعاني من ارتفاع نسبة الحديد في الدم تجاوزت 9000 وحدة وأصيبت بسببه بمرض السكري؛ مما جعلها تدخل في تحدٍ لخفض معدل ارتفاع نسبة الحديد والسكر، وكانت المسابقة التي أطلقتها الجمعية لخفض نسبة الحديد لمرضى الثلاسيميا دافعًا قويًا لها للاستمرار في التحدي؛ لتنجح بعد عام من الإرادة القوية واستخدام الأدوية التي وصفها لها طبيبها بانتظام في خفض نسبة الحديد إلى ألف وحدة، وبتشجيع وتحفيز من والديها للفوز بصحتها قبل فوزها بالسيارة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون: أعتقد أن التوعية بدأت تتطور وقفزت قفزات كبيرة في المملكة، وأصبح هناك نظرة مغايرة لأمراض الدم الوراثية، ومحاولة إيقاف انتشار تلك الأمراض، ولا شك أن الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهد واهتمامهم الكبير بالمجتمع وبصحة الأجيال القادمة وبالتنمية، واليوم نحن نسعى لتطبيق رؤية 2030 وهي الرؤية التي ستنقل المملكة إلى التطور في الإنتاجية ونحتاج من أجلها إلى أجيال يتمتعون بصحة جيدة، وهذا ما توفره لهم مثل هذه البرامج التوعوية والمعرض التثقيفية من زيادة وعي وحرص على سلامة الأجيال والتركيز على الوقاية من هذه الأمراض.

أما مدير الجمعية عبدالعزيز العودة، فأكد أن تفعيل مثل هذه الأيام العالمية بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في أركان الفعالية له دور كبير في توعية وتثقيف المجتمع، مبينًا أن هذه الفعالية تم فيها إعلان النتائج لمسابقة الجمعية لمرضى الثلاسيميا “صحتي في التزامي”، والتي أطلقت العام الماضي في اليوم العالمي للثلاسيميا 2016؛ بهدف تشجيع مرضى الثلاسيميا لخفض نسبة الحديد التي ترتفع لديهم بسبب عملية نقل الدم المستمر بشكل شهري.

وأضاف: بحمد الله شارك في الدخول للمسابقة أكثر من 100 مشارك كانت فيها نسبة الانخفاض للحديد من المشاركين 51% ونسبة الثبات 27% ونسبة الارتفاع 23%؛ مما يعد أن المسابقة نجحت في تحقيق هدفها السامي بالمحافظة على صحة المرضى، وقد تمت دراسة أكثر من 650 تقريرًا خلال عام من قبل لجنة خارجية تضم استشاريين أمراض دم وراثية وقد رأس اللجنة الدكتور نواف بن محمد العنزي استشاري أمراض الدم الوراثية عميد كلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الملك سعود.

وبين “العودة” أنه وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة، ووفق الدراسات التي أجريت في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، فإن نسبة الإصابة بالثلاسيميا من النوع ألفا مرتفعة بين الأشخاص في هذه المنطقة تحديدًا، حيث بلغت نسبة حاملي الجينات المورثة للثلاسيميا ما يقارب الـ 19,5%، والمصابين بها ما يقارب الـ 0,06%.

وأكد أن الإحصاءات تظل غير محددة بشكل تام، ويعود ذلك إلى عوامل عدة، منها تفاوت درجات الإصابة بالمرض، والأعراض الظاهرة على الأشخاص، وتداخل أعراض الثلاسيميا وتشابهها مع أمراض الدم الوراثية الأخرى، مثل الأنيميا المنجلية.

وفي دراسة أجريت أخيرًا لتحديد نسبة الثلاسيميا بين الراغبين في الزواج، تبيّن أن نسبة الأشخاص الحاملين للجين المورث للثلاسيميا انتشار هي 2,37%، والمصابين بالمرض 0,07%، وأن تشخيص مرض ألفا ثلاسيميا (حمى البحر المتوسط) صعب بسبب عدم قدرة الأجهزة الطبية في المختبرات على اكتشاف المرض وتحديد الإصابة من عدمه.