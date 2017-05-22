تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية منها).

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“العدل” تعلن إعادة تنظيم الدوائر الجزائية

“العدل” تعلن إعادة تنظيم الدوائر الجزائية

“الشورى”: حكمة وحنكة خادم الحرمين أسهمت في نجاح قمم الرياض

“الشورى”: حكمة وحنكة خادم الحرمين أسهمت في نجاح ...

“الداخلية”: القتل تعزيرًا لباكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

“الداخلية”: القتل تعزيرًا لباكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

“الاتصالات” تحذر من التفاعل مع رسائل إلكترونية مشبوهة

“الاتصالات” تحذر من التفاعل مع رسائل إلكترونية مشبوهة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*