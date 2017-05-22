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الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

60 ألف معلم ومعلمة غير مشمولين بحركة النقل الخارجي

60 ألف معلم ومعلمة غير مشمولين بحركة النقل الخارجي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أظهر نظام “نور”، الأحد، نتائج 84 ألف معلم ومعلمة من المتقدمين للنقل الخارجي، بعد أن أجلت وزارة التعليم الاستعلام بعد ظهور خلل في أرقام المستعلمين عن نتائج الحركة منذ ظهر الخميس الماضي.

وظهرت النتائج للمتقدمين بـ”لونين”؛ حيث حرر النظام للمستعلم النتيجة بعبارة “تم النقل” باللون الأخضر مع تظليل كامل تفاصيل النقل بنفس اللون لنحو 23219 معلماً ومعلمة، فيما خرج اللون “الأحمر” 60781 معلماً ومعلمة غير مشمولين بالنقل محرراً لهم عبارة “لم تنقل”، بحسب “الوطن”.

ويعطي هذا النظام المستعلم نتيجة سريعة عن حالة النقل بمجرد مشاهدة اللون البارز على صفحة الاستعلام عن النتيجة، على عكس المعمول به خلال السنوات الماضية من خلال نظام “تكامل” الإلكتروني للمعلمين والمعلمات الذي يخرج العبارتين باللون الأحمر.

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