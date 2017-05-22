“العمل” توقف 14 مكتب استقدام نهائياً .. وتعلق 40 بشكل مؤقت

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، في مختلف المناطق خلال 5 أشهر، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وكانت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة قد نفذت نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل الماضي، للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: “إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء”.

وأوضح أن الوزارة تعاملت مع 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف المناطق منذ شهر يناير 2017م حتى شهر أبريل الماضي، داعياً عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.

وأكد د أبا الخيل استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

تجدر الإشارة إلى أنه يتاح للمتضرر من مكاتب وشركات الاستقدام أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصًا منها على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع (مساند) الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط www.musaned.gov.sa