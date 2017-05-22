“الداخلية”: القتل تعزيرًا لباكستاني هرّب هيروين داخل أحشائه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفّذت وزارة الداخلية اليوم بالمنطقة الشرقية حكم القتل تعزيراً في باكستاني لتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو نيازمين زراين خان ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني نيازمين زراين خان – باكستاني الجنسية – اليوم الاثنين 26 /8 /1438هـ في المنطقة الشرقية.