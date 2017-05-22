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الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك سعود

الأحساء – واس

أعلنت جامعة الملك سعود،توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية في عدد من التخصصات ترغب بشغلها بكوادر سعودية مؤهلة  “رجال، نساء”، ووظيفة باحث “رجال”، براتب شهري مقطوع لمدة سنة قابلة للتجديد للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص “أحياء دقيقة”.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة د. سعد الحسين، أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على التخصصات والمراتب والمؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة http://dfpa.ksu.edu.sa، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 2 /9 / 1438هـ ويستمر لخمسة عمل.

 

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