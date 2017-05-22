STC تدعم جهود الجهات الرسمية في إنجاح زيارة الرئيس الأمريكي وقمة الرياض

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت شركة الاتصالات السعودية STC، بدعم جهود الجهات الرسمية في إنجاح زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية وفعاليات قمة الرياض، من خلال تكثيف جهودها التقنية وتأمين عدد 10 عربات متنقلة للجوال ودعم دوائر الاتصال في مواقع الزيارة بأكثر من 20 دائرة للبيانات في 13 موقعًا تغطي مواقع الزيارة وسكن الوفود المرافقة، والمراكز الإعلامية في طويق وفندق الماريوت ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، حيث جندت الشركة أكثر من 100 فني للمتابعة والتدخل السريع في الحالات الطارئة لضمان جودة واستمرارية الخدمة.

كما شاركت الشركة برعاية عدد من الفعاليات المصاحبة للزيارة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه منها “سباق الأبطال” للسيارات، وكذلك عرض لكرة السلة مع فريق هارلم الأمريكي وأجواء الستينات مع السيارات الكلاسيكية، كما سجلت الشركة حضورًا ومشاركة على مستوى المباراة الاستعراضية التي أقيمت بين فريق الهلال وفريق كوزموس الأمريكي بتقديم أوبريت بعنوان “حيهم” كلمات حسين اليامي وألحان ناصر الصالح، وغناء الفنان ماجد المهندس.

كذلك ساهمت الاتصالات السعودية بالدعم التقني لملتقى مغردون التفاعلي الذي عقدته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” من خلال تأمين خدمات الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت.

كما شاركت الشركة في معرض “هاذي السعودية” بفندق ماريوت بالمركز الإعلامي استعرضت فيه جوانب من مبادرة الشركة بالتركيز على أهم المواقع السياحية بالمملكة وإبرازها، ووفرت شاشات عرض ضخمة بفندق ريتزكارلتون عن مبادرة “هاذي السعودية” بالتعاون مع هيئة الترفيه، كما وفرت كتيب خاص يتضمن ألبوم صور عن “هاذي السعودية” تم توزيعه على جميع الوفود الإعلامية المشاركين في قمة الرياض.

وتأتي مشاركة الاتصالات السعودية في دعم هذه الفعاليات من منطلق دورها الوطني ومشاركتها الوطن مناسباته المهمة، حيث حققت قمة الرياض نجاحًا على جميع الأصعدة، وانعكس ذلك على الأصداء الإيجابية التي تحققت بهذا الخصوص.