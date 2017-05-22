تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأربعاء.. “بالغنيم” يدشن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

الأربعاء.. “بالغنيم” يدشن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يرعى مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، يوم الأربعاء المقبل، حفل تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وذلك في مركز التدريب التربوي بالهفوف (بنات)، بحضور عدد من القيادات.

ومن ابمقرر أن يتحدث خلال برنامج الحفل مدير إدارة التوعية الإسلامية صالح عثمان المرشد، عن القيم من المنظور الإسلامي، كما سيتحدث مدير إدارة التخطيط والتطوير حمد سعود العمر، عن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، كذلك سيخصص لقاء مفتوح بين مدير التعليم والإعلاميين، إلى جانب تكريم المشاركين والمشاركات في تصميم الشعارات ولجنة التحكيم.

image image1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 2.88 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 2.88 نقطة

“الوزراء”: تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى “المؤسسة العامة للري”

“الوزراء”: تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى ...

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام جدارة

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام ...

“الشورى” يقر نظامي المستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية

“الشورى” يقر نظامي المستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*