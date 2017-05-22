الأربعاء.. “بالغنيم” يدشن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية لتعليم الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يرعى مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، يوم الأربعاء المقبل، حفل تدشين الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وذلك في مركز التدريب التربوي بالهفوف (بنات)، بحضور عدد من القيادات.

ومن ابمقرر أن يتحدث خلال برنامج الحفل مدير إدارة التوعية الإسلامية صالح عثمان المرشد، عن القيم من المنظور الإسلامي، كما سيتحدث مدير إدارة التخطيط والتطوير حمد سعود العمر، عن الهوية البصرية لقيم التوجهات الإستراتيجية للإدارة العامة للتعليم بالأحساء، كذلك سيخصص لقاء مفتوح بين مدير التعليم والإعلاميين، إلى جانب تكريم المشاركين والمشاركات في تصميم الشعارات ولجنة التحكيم.