“الداخلية” تفتح باب القبول على وظائف “الأحوال المدنية” إلكترونياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَعْلَنَتْ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن فتح باب القبول في البرنامج الإعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية)، وأَوْضَحَتْ أن ذلك وَفْقَ الشروط التالية:

أن يكون (المتقدم/ـــة) سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك بالنسبة للوالدين والزوج/ــة، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولد أَثْنَاء خدمة والده للدولة في الخارج.

أن يكون (المتقدم/ـــة) حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية أو المتقدمة متزوجة من غير سعودي، مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة.

أن يكون مؤهل (المتقدم/ـــة) من جهة معترف بها لدى وزارة التعليم.

أن يجتاز (المتقدم/ـــة) المقابلة الشخصية.

ألا يقل عمر (المتقدم/ـــة) عن 22 عَامَاً ولا يزيد عن 35 عَامَاً حَسْبَ بطاقة الهوية الوطنية.

أن يلتزم (المتقدم/ـــة) بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره.

توخي الدقة في إدخال البيانات، وسوف يتم استبعاد كل من يسجل بيانات غير صحيحة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة.

شهادة البكالوريوس في التخصصات (إدارة عامة، أنظمة أو حقوق، علوم سياسية، علم اجتماع، قانون، نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، شريعة) المطلوبة هي أساس القبول.

سيكون إعلان أرقام المقبولين مَبْدَئِيّاً عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ولن تقبل المراجعة للأحوال المدنية قبل الإعلان عن المقبولين مَبْدَئِيّاً.

لن يتم النظر في أَي طلب إلا من خلال التسجيل الإلكتروني على رابط التسجيل، والحصول على رقم طلب من خلاله.

تعليمات مُهِمَّة:

عملية التسجيل لا تعني قبول الطالب بصفة نهائية، حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة.

ستتم المفاضلة بين المتقدمين مَبْدَئِيّاً على أساس المؤهل العلمي والإضافي والمقابلة الشخصية.

يعتبر قرار لجنة القبول قَرَارَاً نِهَائِيّاً ولا يحق للمتقدم/ــة الاعتراض عليه.

مقر التدريب بمدينة الرياض في معهد الإدارة العامة القسم الرجالي للمتقدمين والقسم النسائي للمتقدمات.

يصرف للمتدرب/ـة مكافأة مالية قدرها (3000) ريال أَثْنَاء فترة التدريب.

ويبدأ التقديم عن طريق شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية (هنا)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1438/9/2هـ وحتى يوم 1438/9/6هـ الساعة 12 ظهراً.

وأَوْضَحَتْ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه سيتم الإعلان لاحِقَاً عن أسماء المقبولين مَبْدَئِيّاً عبر الإنترنت، ولن تقبل المراجعة لأي إدارة أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مَبْدَئِيّاً.