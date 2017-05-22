“الغذاء والدواء” تنبّه إلى خلل بأجهزة ضخ الإنسولين من “ميدترونيك”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وجود خلل في برمجة أجهزة ضخ إنسولين من طراز ميني ميد 640 جي (Mini-med 640G)، تصنعها شركة ميدترونيك العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة، أن الخلل في نظام تشغيل تلك الأجهزة، قد يمنع شحن البطارية الداخلية، مشيرة إلى أنه في حال حدوث هذه المشكلة، وظهور رسالة (خطأ الشحن رقم: 25)، سيعمل المنبه الصوتي، وستظهر للمريض رسالة الخطأ على شاشة المضخة.

وأوصت الهيئة بالتواصل مع خدمة العملاء لشركة ميدترونيك (Medtronic Saudi Arabia Co.) بالمملكة العربية السعودية على هاتف رقم: 966114048884، أو البريد الإلكتروني [email protected] عند رؤية رسالة (خطأ الشحن رقم: 25)، لتقديم المساعدة، بما في ذلك استبدال الجهاز مجاناً.

وللإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية: http://ncmdr.sfda.gov.sa