تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” يقر نظامي المستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية

“الشورى” يقر نظامي المستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية , والمنشآت الصحية الخاصة، وتعديل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية، وأكد على قراره السابق بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ليبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.

وأقر المجلس اليوم الاثنين النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة , في حين تتكون الهيئة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى , وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

وناقش الأعضاء بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 36ـ1437، وتوصياتها التي طالبت الوزارة بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف , والتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثمان و نص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأيضاً العمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 2.88 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا 2.88 نقطة

“الوزراء”: تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى “المؤسسة العامة للري”

“الوزراء”: تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى ...

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام جدارة

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام ...

القتل تعزيرًا لمواطنين تورّطا في تهريب “حشيش” بالشرقية

القتل تعزيرًا لمواطنين تورّطا في تهريب “حشيش” بالشرقية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*