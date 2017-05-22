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الاثنين, 26 شعبان 1438 هـ, الموافق 22 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام جدارة

“الخدمة المدنية” تعلن عن وظائف هندسية عبر نظام جدارة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تستعد وزارة الخدمة المدنية إلى طرح إعلانها الخاص بالوظائف الهندسية، ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438/1439هـ، في السادس من شهر رمضان المبارك المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن حددت الوزارة قبل هذا الموعد بثلاثة أيام الموعد الأخير لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، والتي ستخصص للرجال فقط، مشيرة ضمن خطتها إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة(رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف.

وكانت الوزارة قد حثت في بيانها الجمعة الماضية الجهات الحكومية على سرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، والذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية انطلاقاً من حرصها على تكامل البيانات بينها وبين الأجهزة الحكومية، منوهةً في الوقت ذاته بأن آخر موعد لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية يوم الاثنين الموافق 3/9/1438هــ، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، كما حددته الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة دأبت سنوياً على إعداد جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية من خلال الوكالة المساعدة للاستقطاب والتوظيف بالوزارة، تتوزع فيها الإعلانات الوظيفية على مدار السنة المالية، حيث تضمنت معلومات عن نوعية الوظائف وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام احتياج من قبل الجهات الحكومية وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، والتاريخ المتوقع لإعلان نتائج الترشيح، والإجراء المطلوب من الباحثين عن العمل ومتطلبات رئيسية يجب توافرها لدى المتقدم على هذه الوظائف خلال فترة الإعلان.

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