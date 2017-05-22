دراسة: تحسين سلامة الطرق ينقذ 200 ألف من ضحايا حوادث المرور خلال الـ20 عاماً المقبلة

الأحساء ـ واس

كَشَفَتْ وزارة النقل عن دراسة جديدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تشير إلى أن المملكة بمقدورها تجنب ما يصل إلى 200 ألف حالة وفاة وإصابة بسبب الحوادث المرورية في العشرين عَامَاً المقبلة؛ وذلك بإِضَافَة عوامل سلامة للبنية التحتية للطرق.

جاء ذلك في المؤتمر الدولي لتقييم السلامة على الطرق الذي افتُتح برعاية نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، اليوم الاثنين، وتُعَد هذه أول دراسة في المملكة يتم من خلالها تطبيق منهجية تقييم السلامة على الطرق بمعايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP) على عينة من 1500 كيلومتر من الطرق التي تنفذها وتشرف عليها وزارة النقل.

وأَوْضَحَ المهندس الخلب، أن الدراسة تُوصي بمنهجية علمية وبخطة نموذجية لأفضل استثمار في مشاريع تحسين السلامة على الطرق ستبلغ تكلفتها نحو 350 مليون ريال سعودي للطرق قيد الدراسة، وتؤدي إلى خفض عدد الوَفَيَات والإصابات الخطيرة بنسبة 25% في الطرق التي شَمِلَتْها الدراسة.

وَقَالَ الخلب: إن تحسين السلامة على الطرق يشكل أولوية وطنية للمملكة، كما ينص على ذلك الهدف الاستراتيجي الأول لقطاع النقل ضمن برنامج التحوُّل الوطني 2020 الذي رصد حوالي ثلاثة مليارات ريال لتحسين سلامة الطرق في المملكة.

بِدَوْرِهِ أَشَارَ كبير أخصائي النقل في البنك الدولي سعيد دحدح، أنه من خلال تقييم سلامة شبكة الطرق، وتنفيذ خطط الاستثمار في مشاريع تحسين السلامة على الطرق، سيساعد هذا على رفع مستوى السلامة المرورية لقطاعات طويلة من الطرق في المملكة، لا مجرد مواقع متفرقة هنا وهناك.

وأَضَافَ دحدح، أن رفع مستوى السلامة على 20% من الطرق، التي تقع فيها أكثر حالات الوَفَيَات والإصابات الخطيرة، سيكلف 3.5 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث القادمة وسيُؤدِّي إلى إنقاذ أرواح مئات الآلاف من الناس، وقد يكون هذا المشروع أكبر برنامج لتحسين الصحة تشهده المملكة على الإطلاق؛ إِذْ ستكون له مكاسب اجتماعية واقتصادية هائلة على المجتمع؛ تماشياً مع رؤية 2030 التي تدعو إلى تحسين مستويات المعيشة والحياة في المدن السعودية.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن البرنامج الدولي لتقييم الطرق هو مؤسسة خيرية مُسجَّلة في المملكة المتحدة، وتسعى إلى تفادي مَا يَزِيد على 3500 من حالات وَفَيَات حوادث الطرق التي تقع كل يوم في أنحاء العالم، ويُقدِّم البرنامج الأدوات والتدريب لمساعدة الحكومات، ومؤسسات التمويل، والمعاهد البحثية، وجمعيات السيارات وغيرها من المنظمات غير الحكومية في أكثر من 70 بلداً على تحقيق السلامة على الطرق عبر هذا الرابط (هنا).