“الصحة” تصدر أوامر الدفع إلكترونيًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بدأت وزارة الصحة رفع أوامر الدفع لوزارة المالية بطريقة إلكترونية في خطوة تهدف إلى التحول للتعامل المالي الإلكتروني، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والحد من المعاملات الورقية، واستغلال التقنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقق هذه المبادرة التي تمت بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارة المالية آثاراً إيجابية عدة منها تقليل الأخطاء والربط الإلكتروني مع وزارة المالية.

وتمثل هذه الخطوة إحدى المبادرات المشتركة مع وزارة المالية للارتقاء بالعمل المالي الحكومي وتفعيل الشفافية ومساندة برنامج التحول في وزارة الصحة.