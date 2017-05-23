تغريم 65 منشأة مخالفة لنظام البيئة في الشرقية والرياض ومكة

الأحساء – واس

غَرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 65 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية, شملت منشآت بيئية بمناطق الرياض, ومكة المكرمة, والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أن جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، وكذلك العمل من دون الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.

وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية.