مبادرة “لمـُّوا شملي بأسرتي” تنطلق عصر غد.. وضوابط لاختيار المعسرين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “لمـُّوا شملي بأسرتي” رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الموسى، أن المبادرة ستنطلق الساعة الرابعة من عصر يوم غدٍ الأربعاء حتى الساعة (11:30) مساء ذات اليوم، في فندق انتركونتننتال الأحساء.

وذكر الشيخ الموسى، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم أمس الإثنين، في مسرح غرفة الأحساء، بحضور المتحدث الرسمي باسم المبادرة مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، ومدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء الدكتور خالد الحليبي، والمدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل الدكتور أحمد البوعلي، وأمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان، وإبراهيم الدوسري من اللجنة الإشرافية للمبادرة، ورؤساء وأعضاء اللجان المشاركة، وعدد كبير من رؤساء تحرير الصحف الورقية والالكترونية والصحفيين الإعلاميين ذكر “أن هذه المبادرة مبادرة تعاونية، ذات يوم واحد، ينهض بها أهل الخير؛ لإطلاق أكبر عدد ممكن من (معسري) الحق الخاص ممن تسببت الديون في إيقافهم، ويستقبل بها شهر رمضان ليصوم السجين المطلق مع ذويه وأهله وأطفاله”.

وأضاف: وسيفرج عن السجين فور توفر المبلغ في صالة الفعالية، وتبنتها محكمة التنفيذ بالأحساء بعد موافقة سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفظه الله، وتكون عبر جمعية خيريةٍ مرخّصَة، ومن خلال حسابٍ بنكيٍ رسميٍ مخصص ومعلن، في مصرف الراجحي SA0280000562608010260008 “.

وقدم الشيخ الموسى، شكره لله أولًا، ثم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللامحدود لمثل هذه المبادرات المجتمعية، وخصوصًا المتعلقة بلم شمل الأسر، كما شكر محافظ الأحساء سمو الأمير بدر بن محمد جلوي آل سعود، على موافقته ودعمه لهذه المبادرة؛ حرصًا من سموه على نجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية، كذلك شكر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ لتفاعله مع المبادرة وتسهيل الإجراءات كافة.

وأوضح “الموسى” أن اللجان المشاركة في مبادرة “لمـُّوا شملي بأسرتي” أنهت الاستعدادات كافة ليوم الفرح والتي تهدف إلى إظهار مبدأ التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع الذي أمرنا الله تعالى به في قوله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى”، وجمع شمل أسر المعسرين بعائلهم وخصوصًا في شهر رمضان المبارك، وإدخال السرور عليهم، وإشراك المجتمع في صنع المعروف وإظهار هذه الشعيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وإبراز اللحمة الوطنية التي يتمتع بها الشعب السعودي بقيادته الحكيمة، وأهله الكرام.

إلى هنا، تحدث مدير عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور خالد الحليبي، كاشفًا عن أنه سيتم تقديم العديد من البرامج التنموية والتأهيلية للسجناء وذويهم بعد الإفراج عنهم بهدف تعزيز دورهم بالمجتمع.

أما أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان، قال: “إن المبادرة تؤكد التكاتف والتلاحم بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية والمجتمع الأحسائي”.

بدوره، بيّن المتحدث باسم المبادرة معاذ الجعفري، أن اللجنة حددت ضوابط معتبرة لإطلاق هؤلاء المعسرين، ومنها: أن يكون للحملة حساب خاص في الجمعية الخيرية المرخصة المعينة من قبل الجهات الرسمية، وأن لا يزيد مبلغ الدين المشمول بالسداد عن 150ألف ريال، وأن لا يكون السجين عليه تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام، وأن لا يكون السجين ممن عرف بتفريطه وتساهله في تحمل الديون أو التلاعب بالأموال، وأن لا يكون سبب الدين غير مشروع، وأن يكون السجين ممن حبس في حق مالي خاص بموجب سند تنفيذي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

وأشار “الجعفري” إلى أن اللجنة أتمت عمل بطاقة تعريف بحالة كل أسرة كوصف موجز عن ظروف الأسرة عبر البحث الاجتماعي بإشراف محكمة التنفيذ، موضحًا أن المبادرة ستقام تحت إشراف محافظة الأحساء، ومحكمة التنفيذ بالأحساء، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وغرفة الأحساء، وقبل ختام المؤتمر الصحفي أجاب المتحدث الرسمي باسم المبادرة على استفسارات الإعلاميين المتعلقة بالمبادرة.