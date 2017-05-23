“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة الأفكار العربية لتصميمها نظام حماية عالمي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، في التتويج بجائزة مسابقة الأفكار العربية 2017م، والذتي نظمتها مجموعة دبي للجودة خلال الفترة من 10 – 11 مايو الجاري، وذلك بعد فوز الدراسة العلمية والفكرة الإبداعية الخاصة بتصميم “نظام حماية لاكتشاف وعزل الأعطال الكهربائية” بالمركز الأول، ضمن فئة البيئة والصحة والسلامة، وهي الفكرة التي يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن فوز الفكرة العلمية الخاصة بنظام الحماية واكتشاف وعزل الأعطال الكهربائية ذات المقاومة العالية في مغذيات التوزيع الهوائية، وتكريم الشركة من قبل الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، خلال المسابقة؛ يؤكد قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ وابتكار أفكار إبداعية يمكنها المنافسة في المحافل العلمية الدولية كافة.

وأكدت الشركة أن البيئة الإبداعية التي وفرتها “السعودية للكهرباء” لكوادرها تُمثل بيئة خصبة لتشجيع وتحفيز المواهب لتقديم أفضل ما لديهم، وأن الفكرة نجحت في التفوق على عدد من الأفكار والدراسات الأخرى سواء من ناحية التصميم أو النتائج، واستيعاب نقاط الضعف بها، وتقييم الجدوى الفنية والمالية من تطبيق الفكرة بكافة جوانبها، وهو ما أدى إلى انحياز لجنة التحكيم لتتويجها بالجائزة، بعد منافسة قوية مع أفكار ودراسات من دول أخرى.

وأضافت: “الفكرة، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى العالم، حظيت بإشادة واسعة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة الكهربائية، ولاسيما أنها تعالج معضلة سقوط الموصل على أرضية ذات مقاومة عالية، لا ينتج عنه تيار عطل يكفي لتشغيل أجهزة الحماية التقليدية، لكن ينتج عنه جهد عالي يكفي لإنتاج تيار كهربائي مميت “50 مللي أمبير كافية لقتل المارة”، حيث ركزت الفكرة على تجاوز عدم استجابة الأجهزة التقليدية، وتصميم جهاز يمكنه رصد العطل الذي قد يتسبب في تعريض حياة المارة بالمنطقة للخطر، إضافة إلى أن سقوط الموصل قد يؤدي إلى حرائق كبيرة وإتلاف في الممتلكات، وخاصة أن مشكلة سقوط الموصلات في منطقة ذات مقاومة عالية من المشكلات التي فشل كل مصنعي أجهزة الحماية في إيجاد حل جذري لها”.

وتابعت: “تكمن فكرة الدراسة، التي قدمتها إدارة هندسة الحماية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء إحدى الشركات التابعة للسعودية للكهرباء، في خلق نظام لا يعتمد على الطرق التقليدية لكشف الأعطال، بحيث يتم تركيب (Open Delta VT connection) لاكتشاف العطل، ثم يتم تشغيل (Fault Thrown Switch Equipment) لخلق عطل آخر لا يؤثر في أداء الشبكة وتكتشفه الأجهزة التقليدية، فتقوم تلك الأجهزة بعزل العطل بشكل آلي، حسب الضبطيات المعتمدة”.

وكشفت الشركة السعودية للكهرباء عن أنه تم إجراء العديد من التجارب والاختبارات الدقيقة على الفكرة قبل خروجها إلى النور واعتمادها بشكل رسمي، وأن عملية التنفيذ تمت بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن جهات متخصصة من خارج الشركة شاركت في تلك الاختبارات والتجارب، والتأكد من دقة النتائج، حيث تم إجراء الاختبارات على أعطال حقيقية، وتم عزل العطل، بالطريقة المطلوبة، وفي الوقت المناسب.

وكانت “السعودية للكهرباء” قد نجحت العام الماضي في اقتناص جائزة دولية للأفكار الإبداعية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل التوربينات الغازية دون ضواغط الغاز، بعد منافسة شرسة مع شركات ومؤسسات عالمية كبرى خلال مشاركتها في مسابقة الأفكار الإبداعية ضمن فعاليات مؤتمر عالمي للأفكار الإبداعية بمواقع العمل، والذي عُقد في المملكة المتحدة بمشاركة العديد من دول العالم، وذلك بعد أن نجحت فكرتان لفريق من الخبراء والمهندسين السعوديين بالشركة في توفير عوائد مالية وصلت إلى 2.5 مليون دولار.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء حصلت العام الماضي أيضًا على جائزة المسؤولية الاجتماعية الأفضل (Best Social Responsibility Award) في قمة إدارة تجارب خدمات العملاء 2016 في مدينة دبي، وذلك نظير نجاحها في تقديم تجربة فريدة ومميزة لخدمة منظومة الأمن والسلامة الكهربائية في المملكة من خلال حساب “صديق الكهرباء ‏ALKAHRABA Friend” على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي نجح في التفاعل السريع والمباشر مع المواطنين والمقيمين في المملكة، والتعامل مع أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية.